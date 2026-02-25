Не губи урожай с первого дня: эксперт назвал роковую ошибку всех дачников перед летом

Специалист по ремонту рассказал, почему не стоит сразу хвататься за лопаты и сеянцы по приезде на участок после зимы и что проверить в первую очередь. Об этом пишет Лента.ру.

Генеральный директор компании НАТЭК и эксперт по внутренней отделке Алексей Орехов предупредил дачников о типичной ошибке, которую совершают многие при первом весеннем визите на участок. По словам специалиста, не стоит сразу приступать к посадкам и наведению красоты, пренебрегая проверкой важных конструкций.

Орехов пояснил, что первоочередное внимание необходимо уделить осмотру входа на территорию. Калитка, замки, петли, а также садовые дорожки и ступени за зиму часто деформируются из-за влаги и перепадов температур. Древесина может разбухнуть, крепежи ослабнуть, а плитка — неравномерно приподняться.

Далее эксперт рекомендует переключиться на жилое строение. Следует тщательно осмотреть кровлю, водосточные системы и козырек над дверью. Даже незначительная щель способна стать причиной сырости и неприятных пятен на потолке. При наличии чердачного помещения специалист советует проверить его в сухой день на предмет протечек, плесени и влажного утеплителя. Окна и двери нужно несколько раз открыть и закрыть, оценив состояние петель, ручек и уплотнителей.

Особого внимания, подчеркнул Орехов, требуют инженерные системы. Запуск воды должен быть медленным и контролируемым, чтобы вовремя обнаружить течь в трубах, кранах или соединениях. Электрику тоже лучше проверить до начала активной эксплуатации: розетки на улице, удлинители, светильники и автоматы в щитке не должны иметь поврежденной изоляции.

Завершающий этап весенних работ, по мнению эксперта, включает уборку листвы, ревизию теплиц и обработку деревянных конструкций защитными составами. Специалист также советует привести в порядок сарай и инвентарь, чтобы в первые теплые выходные не тратить время на поиски инструментов, а полноценно отдохнуть или заняться высадкой растений.