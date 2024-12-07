«Не хотелось бы, чтобы ребенок кусал»: Кэти Топурия высказалась о квадроберах

Солистка группы «A'Studio» Кети Топурия высказалась о квадроберах, вокруг которых в России неустанно возникает множество споров. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу HiFi-стриминга Звук.

Одни называют новое веяние среди молодежи хорошей физической нагрузкой, развивающей творчество, другие — опасной субкультурой, которая противоречит достойному воспитанию детей и человечности. Высказываются о хобби молодежи депутаты, политики и в особенности звезды. Поделилась своим мнением и Кети Топурия, которая оказалась на нейтральной стороне вопроса.

«Есть разные квадроберы, как я поняла. Есть люди, которые к этому относятся просто: надевают маску, делают гимнастические сложные трюки — упасть на четыре конечности, сделать колесо и так далее. Но не хотелось бы, чтобы ребенок кого-то кусал», — высказалась певица.

Певица призвала для начала лучше узнать квадроберов, а лишь потом делать выводы.

На стороне квадробинга в России выступал и музыкант группы «Мираж» Алексей Горбашов. Он отмечал, что родители часто слишком трясуться и контролируют детей, в то время, когда их важно поддерживать.

А вот певица Мия Бойка с этим не согласилась бы. Напомним, что в Надыме певица пригласила на сцену потерявшуюся в толпе девочку, которая не могла найти маму. Ребенок был в маске кошки, а певица осудила ее образ и увлечение квадробингом, едва не доведя до слез.

Ранее сообщалось, что артистка Mia Boyka и мать девочки-квадробера из Надыма поскандалили на шоу «Пусть говорят».