Mia Boyka и мать девочки-квадробера из Надыма поскандалили на шоу «Пусть говорят»

Мать девочки-квадробера, которую публично обидела певица Mia Boyka (Мария Бойко), встретились в эфире федерального телеканала на популярном ток-шоу. В ходе программы между собеседницами произошел скандал, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Первый канал.

Певица Mia Boyka и Елена Поповичева поскандалили в ходе эфира, когда обсуждали наболевшую тему с концертом. Мать юной северянки заявила, что звезда повлияла на то, что в России сформировалось негативное мнение о квадроберах. Кроме того, случай с мероприятия серьезно повлиял на отношение сверстников к ее дочери.

«Я понимаю Вас и Ваши чувства. Я всегда помню, что говорю, и несу ответственность за свои слова. Но я не попрошу прощения, потому что права», — заявила певица.

Также поп-исполнительница назвала себя «хозяйкой сцены», имеющей право на выражение своего мнения на широкую публику. Поведение звезды в очередной раз вызвало критику.

Примечательно, что оценку ситуации на шоу давали также психологи и депутаты. Большинство все же встало на сторону певицы, напомнив, что в Госдуме даже готовят проект против квадробинга.

Напомним, на концерте в Надыме девочка в маске кошки потерялась на концерте, случайно пробившись к сцене. Певица пригласила ее подняться, а затем раскритиковала за увлечение квадробингом. При этом фанаты Мии освистали ребенка, едва не доведя его до слез. Северянку поддержали Клава Кока, Егор Крид, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и квадроберы со всей России. Также родители подростка написали заявление в полицию, так как после случая девочка подвергалась травле.

Ранее сообщалось, трэш-блогер плюнула в лицо Mia Boyka, отомстив за юную квардробершу из Надыма.