«Не хватает его улыбки, его голоса, объятий»: мать бойца СВО рассказала о жизни без сына

В марте прошлого года вблизи села Мощун Киевской области шло одно из самых ожесточенных сражений между ВС России и ВСУ. Оно началось с первых дней спецоперации и длилось почти месяц. Там и героически погиб командир боевой машины десанта Виталий Писарев.

Село Мощун было стратегическим объектом, который открывал путь российским войскам на Киев. Этот населенный пункт стал местом боев за украинскую столицу. Туда Виталий Писарев и поехал на боевое задание. Как говорит мама бойца Алена, солдаты двигались на трех машинах, некоторые из них также шли пешими.

«Они проходили через лес, когда попали в засаду. Виталик скомандовал водителю вылезать из БМД (боевая машина десанта — Прим. ред.), а сам сел на место стрелка-наводчика. Он долго отстреливался, спасая ребят. Он знал, что наверняка не вернется, но до последнего издыхания боролся», — говорит мама офицера корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Писарев палил по нацистам до последнего, пока его машину не подбил вражеский танк. Позже сослуживцы рассказывали Алене Геннадьевне, что ее сын повел себя как герой.

«Он единственный согласился ехать в первой БМД, хотя уже тогда понимал, что шансы спастись у него невелики. Его гибель официально подтвердили только в июле. Четыре месяца Виталик числился пропавшим без вести. Это были месяцы ада — где только мы его ни искали!» — с содроганием вспоминает Писарева.

Виталий был добрым человеком, продолжает Алена, очень любил своих родителей и сестренку. С ней у мужчины были очень теплые отношения: разница между ними была один год и 10 месяцев, поэтому даже друзья у брата с сестрой были общие.

«Виталик уважал своего отца, и со мной он делился всем. Мне не хватает его улыбки, его голоса, объятий, его «Привет, мамуль», — с грустью улыбается собеседница.

Полную историю Виталия Писарева читайте здесь.