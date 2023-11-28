«Не хватает внимания мамы»: психолог раскрыла, почему хирург Вдовин решил украсть дорогие бокалы из ресторана

Известный пластический хирург Александр Вдовин украл из ресторана Lamborghini в Москве французские бокалы стоимостью в миллион рублей. Сотрудники заведения, где проходило мероприятие «Топ-50 лучших персон», видели, что делает посетитель, и просили его вернуть посуду, но тот проигнорировал их, сообщает SHOT .

Психолог Алина Вахитова рассказала нам, чем мог руководствоваться Вдовин, пойдя на такой шаг.

«У него очень детское поведение. Либо что-то ему не понравилось на премии, либо был какой-то конфликт. Возможно, с организаторами. Поэтому он, как ребенок, решил напакостить, сделать что-то вредное», — предположила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, добавила специалист, Александру может не хватать внимания, он нуждается в том, чтобы о нем говорили.

«Все о нем знают, слышат, им интересуются. Но если ажиотаж вокруг имени немножко утихает, он становится менее интересным или менее востребованным, то очень болезненно переживает это. Такие люди стараются вернуть внимание к себе всеми возможными способами, даже не совсем адекватными, опять же, как ребенок, которому не хватает внимания мамы. Он будет плохо себя вести, и неважно, что родители его ругают, зато они неравнодушны к нему», — объяснила Вахитова.

Это, отметила психолог, такая внутренняя борьба с чужим равнодушием, которая выливается в такие странные поступки. Дальше Вдовин будет либо все отрицать, либо оправдываться.

«Самое, наверное, неприятное, если он не будет брать ответственность за свои поступки, потому что хирург берет ответственность за чужие жизни, он работает с людьми, с нашим здоровьем», — заключила наша собеседница.

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