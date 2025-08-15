Родилась в Майами, представляет Кубу: почему выбор мисс Вселенная возмутил страну

Куба впервые более за чем 60 лет решила поучаствовать в конкурсе «Мисс Вселенная», но выбор представительницы обернулся скандалом, как сообщает издание Latin Times.

Девушка, которая будет представлять страну на международном конкурсе красоты в Бангкоке 21 ноября, оказалась в центре споров о своем праве выступать от имени Кубы. Как оказалось, 22-летняя Лина Луасес, победившая в национальном отборе, никогда не жила на острове. Она родилась и выросла в Майами.

Сам отбор проводили не на Кубе, а среди эмигрантов в США. Как пишут местные СМИ, девушка плохо говорит по-испански и ни разу не посещала город, который должна представлять.

