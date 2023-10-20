«Не исключено пожизненное»: выяснилось, какое наказание грозит пасынку Намина

Трагедия в семье рок-музыканта Стаса Намина шокировала общественность. Сын и теща Намина были обнаружены мертвыми в деревне Крюково. Пасынок музыканта Роман Микоян признался в убийстве и рассказал следователям, как совершил жестокое преступление. Делал он это с особым хладнокровием и заявлял, что ему якобы велел пойти на такие зверства Бог.

Эксперты рассмотрели ситуацию и пришли к выводу, что у Микояна может быть серьезное психическое расстройство.

Слишком устойчив

По словам психолога Юлии Авдюшкиной, на ментальные нарушения указывает поведение Микояна.

«Преступник показывает в деталях, как он наносил удары своим родственникам. В этот момент он спокоен. Вполне вероятно, что он не чувствовал жалости во время совершения преступления», — пояснила Авдюшкина в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Специалист подчеркнула, что слабая эмпатия, импульсивность и агрессия — признаки психопатического расстройства.

«Спокойствие во время следственного эксперимента и тот факт, что жертв было две, намекают на то, что Микоян не был в состоянии аффекта. Скорее всего, его состояние было устойчивым, как бывает при психологических расстройствах», — поделилась оценкой собеседница.

Авдюшкина напомнила, что пресс-служба Стаса Намина указала на жестокость в поведении Микояна, которая проявлялась с детства. У него были проблемы с азартными играми и наркотиками.

«Возможно, у него была предрасположенность к расстройству, которое развилось в подростковом возрасте и привело к таким тяжелым последствиям. Но установить, реально ли у Микояна есть расстройство, может только следствие», — добавила психолог.

За решетку навсегда

Юрист Алла Георгиева считает, что за жестокое преступление Микояну грозит не меньше 10 лет тюрьмы.

Фото: [ ГСУ СК России по Московской области ]

«За причинение смерти двум людям в данном случае наступит наказание по части 2 ст. 105 УК в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет. Не исключено и пожизненное заключение», — рассказала Георгиева.

По словам эксперта, решение суда будет зависеть от обстоятельств дела. В случае Микояна могут появиться отягчающие обстоятельства: умышленность преступления, жестокий способ убийства и, возможно, наркотическое опьянение.

«В рамках следствия должна быть проведена психологическая экспертиза. Не исключено принудительное лечение, если выяснится, что у Микояна есть психологические расстройства. Но чтобы суд вынес такое решение, преступника должны признать невменяемым», — подчеркнула собеседница.

Ранее мы писали о том, что подозреваемого в преступлении пасынка Стаса Намина могли подставить.