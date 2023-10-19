«Предстоит удостовериться»: подозреваемого в убийстве родных Стаса Намина могли подставить

В Подмосковье убили бывшую тещу и сына известного российского музыканта и продюсера Стаса Намина. Преступление было совершено в городском округе Истра, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Как рассказал адвокат Тимур Харди, главный подозреваемый — сын его бывшей жены от первого брака Роман Микоян, который сам вызвал полицию на место случившегося.

«Безусловно, сейчас следственным органам предстоит удостовериться в том, действительно ли убийство — дело рук Романа Микояна. Как известно, с братом Артемом, который был убит, он сохранял вполне хорошие отношения, хотя с самим Стасом Наминым не общался», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Харди добавил, что в прессе уже появилась информация о том, что Роман якобы имел алкогольную, наркотическую и игровую зависимости и привлекался к уголовной ответственности за дорожно-транспортное происшествие.

«Не исключено, что, зная эти особенности личности Романа, злоумышленники могли все представить таким образом, что это именно он совершил преступление», — добавил адвокат.

Ранее Стас Намин назвал отморозком и маргиналом приемного сына, убившего бабушку и брата.