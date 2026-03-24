«Не является надежной защитой»: юрист оценил попытку Галкина и Пугачевой спасти от конфискации замок в деревне Грязи

Адвокат Тимур Маршани в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» оценил передачу доли подмосковной усадьбы Максима Галкина* и Аллы Пугачевой детям как ненадежную попытку защитить свою недвижимость. По его словам, включение детей в состав собственников «замка в Грязях» лишь может осложнить процедуру конфискации.

Как стало известно, Максим Галкин и Алла Пугачева выделили своим детями — Гарри и Лизе — по 1/6 усадьбы в деревне Грязи Одинцовского городского округа. До этого Алла Пугачева около года безуспешно пыталась продать дом, который местные жители называют замком. Но из-за плохого состояния, спорного дизайна и высокой цены — в разное время за него просили от ₽1 млрд до ₽200 млн — найти покупателей на него не получилось.

Адвокат Тимур Маршани пояснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что еще в 2025-м году в УК РФ были внесены изменения, которые позволяют конфисковать имущество у лиц, признанных виновными за фейки об армии и за призывы против безопасности государства.

«Сейчас конфискация по ст. 104.1 УК РФ применяется строго к имуществу, полученному в результате конкретных преступлений (дискредитация армии, финансирование терроризма, содействие международным организациям против интересов РФ и т. д.) или используемому для их финансирования. Сам по себе статус иноагента основанием для конфискации не является», — пояснил адвокат.

По его мнению, включение в список владельцев особняка несовершеннолетних может серьезно осложнить вопрос возможной конфискации.

«Закон допускает заочное рассмотрение дел об угрозе безопасности РФ — приговор вынесут без присутствия обвиняемых. Схема создает процессуальные неудобства для возможного изъятия, но не является надежной защитой, если в отношении Галкина или Пугачевой будет возбуждено уголовное дело с конфискацией в качестве дополнительного наказания», — пояснил адвокат.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента