Не кремом единым: врач-дерматолог развеяла мифы об уходе за сухой кожей

Проблема сухости кожи требует комплексного подхода, а не просто использования более жирных кремов. Как рассказала KP.RU врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Елена Иванова, многие женщины, ощущая стянутость и шелушение после умывания, совершают типичную ошибку — начинают наносить плотные кремы толстым слоем или вовсе отказываются от очищения водой. Такой подход не только не решает проблему, но может усугубить ее.

Ключевая причина сухости, по словам эксперта, кроется в повреждении липидного барьера кожи. Дефицит церамидов — липидов, скрепляющих роговой слой, — приводит к быстрому испарению влаги и потере естественной защиты. Повреждают защитный слой агрессивные очищающие средства, горячая вода, частые скрабы и пилинги, создающие микротрещины для потери влаги.

Для эффективного восстановления кожи специалист рекомендует трехступенчатую систему: мягкое очищение специализированными средствами, обязательное использование солнцезащитного крема и коррекция питания. Особое внимание стоит уделить продуктам, богатым омега-3 и омега-6 жирными кислотами, а также витаминами A, E, D и цинком, которые работают на укрепление кожного барьера изнутри. Такой комплексный подход позволяет не просто временно маскировать проблему, а восстанавливать естественные механизмы увлажнения кожи.

