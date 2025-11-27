Цифровой диагност: на что действительно способны умные часы и фитнес-браслеты

Рынок носимых гаджетов переживает бум: умные часы, фитнес-браслеты и кольца становятся массовыми спутниками здоровья. Однако эксперты предупреждают о риске попадания в «пузырь мнимой безопасности», когда кажущаяся вседоступность данных создает иллюзию контроля над здоровьем. Об этом пишет KP.RU .

Как отмечает директор по коммуникациям инфраструктурного центра HealthNet София Гольдберг, граница между развлекательными гаджетами и медицинскими устройствами постепенно размывается, что требует от пользователей критического подхода к интерпретации показателей.

Современные устройства демонстрируют разную степень достоверности в измерении ключевых параметров. Наиболее точными считаются данные о пульсе в состоянии покоя, продолжительности и качестве сна, общем уровне физической активности и количестве пройденных шагов.

«Первое, что нужно преодолеть, когда ты постоянно что-то измеряешь — паранойю и тревожность из-за того, что какие-то показатели далеки от идеала. Мы не идеальны, не нужно из-за этого переживать. Хорошо, если гаджеты позволяют обнаружить какие-то отклонения», — отмечает биохакер Станислав Скакун.

Серьезные ограничения касаются кардиомониторинга. Как показали сравнительные тесты, даже продвинутые модели умных часов демонстрируют запаздывание и неточности при измерении частоты сердечных сокращений во время физических нагрузок по сравнению с профессиональными нагрудными пульсометрами. Ситуация с измерением артериального давления также остается проблемной — последние модели браслетов, по словам основателя лаборатории биохакинга Артема Васильева, справляются с этой задачей «очень плохо».

Особую озабоченность экспертов вызывают системы автоматического оповещения экстренных служб. Лишь за 9 месяцев прошлого года в одной из провинций на юго-востоке Канады зафиксировали 800 срабатываний носимых устройств, которые автоматически вызвали скорую помощь. Более 90% этих срабатываний оказались ложными.

Ключевая ценность качественных гаджетов (от 10-15 тысяч рублей) заключается в объективной оценке образа жизни. Устройства помогают отслеживать соблюдение рекомендаций ВОЗ по физической активности (не менее 150 минут умеренных нагрузок в неделю) и оптимальной дневной норме шагов (5-7 тысяч в зависимости от возраста).

При выборе устройства эксперты советуют ориентироваться на репутацию бренда, отзывы пользователей и реально полезные функции, избегая переплаты за недостоверные измерения. Главное — помнить, что гаджеты служат инструментом мониторинга, а не заменяют профессиональную медицинскую диагностику. Их основная задача — помочь скорректировать образ жизни и вовремя заметить тревожные сигналы для обращения к врачу, а не создавать ложное чувство защищенности.

Ранее сообщалось, что врач Елена Малышева была шокирована реакцией зрителей на свое абсурдное утверждение.