«Не квартира, а террариум». В России вступил в силу запрет на содержание 121 вида опасных животных

Содержание целого ряда экзотических животных в частных домах и квартирах признано незаконным. Нарушителям установленного запрета грозят крупные штрафы, размер которых может достигать сотен тысяч рублей. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщил ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.

Правовой основой для таких мер стало постановление правительства, утвердившее в мае обширный перечень из 121 вида потенциально опасных creatures. С сентября текущего года данный документ вступил в законную силу. Как уточнил юрист, список включает в себя несколько биологических групп: пресмыкающихся, земноводных, паукообразных, млекопитающих, птиц, а также хрящевых и костных рыб, и даже коралловые полипы.

Таким образом, содержание дома змей, крупных кошачьих (например, тигров) или крокодилов теперь строго запрещено. Санкции за пренебрежение законом весьма суровы: штраф может составить до 30 000 рублей. Если же питомец нанесет ущерб здоровью человека или испортит чужое имущество, сумма взыскания возрастет до 200 000 рублей.

Что касается сельскохозяйственных животных (кур, свиней и пр.), то отдельного запрещающего закона на их содержание нет. Однако, как отметил Черкасов, в этом случае неизбежно страдают права соседей. Если суд признает факт нарушения их интересов, владельцу «домашней фермы» придется заплатить штраф до 15 000 рублей, а сами животные будут изъяты.

Ранее юрист Капштык раскрыл, что грозит семье подростка со змеями из Подмосковья.