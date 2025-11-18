«Не лишайте детей чуда»: психолог предупредила об ошибке родителей, которые разрушают веру в Деда Мороза

В России 18 ноября отмечается день рождения Деда Мороза, а в его вотчине, Великом Устюге, обычно ударяют первые морозы.

Этот праздник вновь заставляет многих родителей задуматься над сложным вопросом — стоит ли поддерживать в ребенке веру в зимнего волшебника или лучше сразу рассказать правду.

В интервью «Газете.Ru» психолог Кира Гольдштейн отметила, что вера в Деда Мороза играет важную положительную роль в развитии ребенка. Ожидание чуда помогает детям справляться с тревогами и дает им психологическую опору в сложном и не всегда понятном мире.

«В Деда Мороза можно верить столько, сколько ребенку нужно. У кого-то вера в чудеса проходит уже в 6–7 лет, у кого-то сохраняется до 10–11, а иногда и позже. И это не про инфантильность, а про естественный ход развития детской психики», — сказала она.

Фантазия и вера в чудеса не являются бесполезным занятием. По словам специалиста, они выполняют важную функцию — развивают воображение и эмоциональную устойчивость, помогая ребенку в будущем справляться с жизненными трудностями.

Совместное с родителями творчество и подготовка к празднику не являются обманом. Это особая игра, в которой добро побеждает зло, а родители через эту игру помогают ребенку верить в лучшее.

Рано или поздно наступает момент взросления, когда ребенок начинает задавать прямые вопросы и сомневаться в существовании Деда Мороза. Как отметила психолог, в этой ситуации важно не проходить мимо и дать мягкое, тактичное объяснение, признавая тем самым его взросление. Самое главное — донести мысль, что доброта и вера в волшебство не исчезают вместе с детством. Они просто меняют свою форму.

