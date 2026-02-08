Не любовь, а похабщина: иеромонах Макарий осудил празднование 14 февраля

Священник пояснил, что 14 февраля Римско-католическая церковь действительно вспоминает священномученика Валентина Интерамнского, погибшего за веру в III веке. Однако, по его словам, нынешний праздник, ассоциирующийся с влюбленными, к этому не относится. Иеромонах Макарий охарактеризовал современные традиции как «наполовину коммерцию, наполовину похабщину», подчеркнув, что они не связаны с церковным пониманием памяти святого. Он также напомнил, что в России официальным церковно-государственным праздником любви и верности является 8 июля — День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. При этом представитель РПЦ с сожалением отметил, что имя святого Валентина сегодня неизменно связывают с недостойными, по его мнению, вещами.