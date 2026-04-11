Не ложитесь после ужина: гастроэнтеролог объяснил, зачем ждать 2-3 часа

Гастроэнтеролог Александр Приказчиков в беседе с YouTube -каналом «Доктор Живой» предупредил о серьезных последствиях привычки сразу после вечернего приема пищи отправляться в постель. По словам специалиста, между ужином и сном обязательно должна быть пауза.

Оптимальный вариант, как уточнил медик, — ужинать за 2–3 часа до того, как лечь спать. Если пренебречь этим правилом и сразу после трапезы принять горизонтальное положение, содержимое желудка начнет забрасываться обратно в пищевод. Это, в свою очередь, приводит к повреждению его слизистой и в запущенных случаях может спровоцировать развитие эрозий.

Самое лучшее времяпрепровождение после ужина, подчеркнул Приказчиков, — пешая прогулка. Когда такой возможности нет, необходимо хотя бы избегать лежачего положения. Причем это требование актуально не только для ужина, но и для любого другого приема пищи в течение дня, резюмировал доктор.

