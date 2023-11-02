Не менее трети мест в отелях Шерегеша уже забронированы на новогодние каникулы

На новогодние каникулы в отелях горнолыжного курорта Шерегеш забронировано не менее 70% номеров. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо ».

Отмечается, что, помимо чартеров и регулярных рейсов, также будет запущен в регионе удаленный багажный терминал, а также разработана логистика путешественников, прибывающих сначала в Новокузнецк, и удобная программа перевозок такси.

Добавляется, что также рост стоимости в будущем сезоне ожидается в районе 15-20 % по отношению к прошлому.

Уточняется, что также планируется прирост турпотока до 15%.