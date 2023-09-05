Не меньше двух человек погибло из-за наводнения в Турции

На месте инцидента работу спасателей координирует сам губернатор Бирол Экиджи. По его словам, из тех, кто попал в страшную ловушку из-за наводнений, уже нашли двоих погибшими. Еще четырех человек надеются найти живыми, ведь недалеко наблюдаются выходы на дорогу.

По словам Экиджи, те, кто пострадал или погиб, могли отдыхать в популярных отелях-бунгало недалеко от города Демиркей. Также ливни разрушили и участки дорог, власти призвали граждан не выходить из дома без необходимости.