«Не мог танцевать»: диджей Катя Гусева рассказала о последних днях жизни «Пухляша»

Дмитрий Красилов за несколько дней до смерти выглядел болезненно и с трудом занимался любимым делом.

Катя Гусева рассказала изданию «Московский комсомолец», что последний раз виделась с танцором на светской вечеринке четыре дня назад. Уже в тот вечер его внешний вид соответствовал образу заболевшего человека. Также диджея насторожило поведение знаменитости: Красилов танцевал рядом, а потом остановился и резко ушел.

«Всегда был веселым, зажигательным – душой любой компании. А в тот вечер он выглядел очень уставшим, переутомленным. Я тогда подумала: «Может, у него что-то со здоровьем». Сейчас вирус ходит, который дает слабость. Но, видите, все оказалось гораздо серьезнее», — рассказала девушка.

Гусева отметила, что уход Красилова — настоящая потеря для шоу-бизнеса, ведь у него было много планов, таланта и творческих амбиций.

Напомним, что Дмитрия Красилова нашли в его московской квартире. За день до смерти он почувствовал себя плохо.

Ранее сообщалось про возможную причину смерти танцора из Little Big.