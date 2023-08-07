«Не могу на эти кадры смотреть»: житель Ступино жестоко избил сторожевого пса, желая отомстить, и попал на видео

В Московской области местный житель жестоко избил сторожевую собаку, отомстив, как он посчитал, за то, что она поранила его шпица. Об этом сообщает Baza.

По ее данным, речь идет о жителе садоводческого товарищества в Ступино, который оставил своего питомца на улице, когда уехал из дома. После этого, вернувшись, он увидел, что кто-то якобы поранил его шпица, и решил, что это был десятилетний сторожевой пес по кличке Чип. Не разобравшись в этом, он избил Чипа палкой. Его действия были засняты камерами видеонаблюдения.

Местные жители отмечают, что пес является всеобщим любимцем и сидит на цепи, поэтому не мог бегать по участку. Пострадавшего пса обнаружили жильцы. Сейчас Чипа отправили в ветеринарную клинику на лечение. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает.