Бузова закрыла свой бизнес-проект BUZfood из-за убытков в 100 млн руб.

Компания «Бузова Рест Компани» была зарегистрирована в 2019 году, а уже через год заработали три ресторана под тем же названием в разных городах России: два в Москве и один в Санкт-Петербурге.

Позже линейку товаров расширили вином, пивом и водкой под марками Buzwine, Buzbeer и Buzvodka. Однако предприятие постоянно терпело убытки, заведения штрафовали за различные нарушения, а фирменные напитки не пользовались популярностью.

На протяжении нескольких лет, с 2021 по 2024 годы, компания ежегодно фиксировала убытки в размере около 19 млн руб. В итоге общие потери составили около 100 млн руб.

Рестораны постепенно закрывались один за другим. Тем не менее юридически компания продолжала существовать, ранее Бузова заявляла о планах вернуться в ресторанный бизнес.

Ранее сообщалось, что исполнительница хита «Сигма бой» собралась затмить Бузову.