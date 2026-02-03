Не мороз, а саванна: как в центре Петербурга поселился царь-птица с размахом крыльев 2,5 метра

В Санкт-Петербурге зафиксировали редкое для зимнего времени явление — в городской черте заметили орлана-белохвоста, самую крупную хищную птицу России. О необычной встрече в формате «ЗвероПятницы» рассказал биолог и популяризатор науки Павел Глазков.

Как отметил специалист, размах крыльев этой птицы может достигать двух с половиной метров. Несмотря на то, что орлан считается профессиональным рыболовом, в холодное время года он может переключаться и на питание падалью. Обычным местом его обитания в регионе является Финский залив, а появление в самом городе — событие неординарное.

Биолог добавил, что в последние годы орланы действительно все реже улетают на зимовку, однако и в Петербурге их в холодный сезон видят нечасто. На опубликованном видео, предположительно, запечатлена целая семья этих величественных птиц. Интересно, что вокруг них кружат вороны, что, по словам Глазкова, является типичным поведением: вороны активно преследуют хищных птиц как на земле, так и в воздухе.

Свое название орлан-белохвост получил благодаря белоснежному оперению хвоста, которое появляется у птицы примерно к трехлетнему возрасту.