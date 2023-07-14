«Не может принять себя»: эксперт объяснила популярный зубной тренд

Виниры — новый модный тренд. Люди ставят их на зубы, чтобы получить белоснежную улыбку. Тонкие фарфоровые или керамические пластинки заменяют верхний слой зубов. Психолог Ольга Агафонова объяснила их популярность среди молодежи.

По словам эксперта, в нашем мире многие сталкиваются с проблемой непринятия себя: люди недовольны своим телом, в том числе улыбкой.

«Если желтые зубы создают больше психоэмоционального напряжения, чем сами виниры, то тогда, конечно, лучше установить их. Однако если человек не может принять свою внешность и постоянно хочет в себе что-то изменить, то это дисморфофобия. Этот термин означает, что человек не может не бороться с изъянами своего тела», — рассказала Агафонова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт в таких случаях порекомендовала молодым людям не устанавливать виниры, а обратиться к психологу.

О том, какой вред здоровью человека могут причинить виниры, читайте здесь.