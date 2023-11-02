Не надо бояться божьей кары: как правильно провести день святых Иларионов

Православные верующие 3 ноября вспоминают сразу двух святых Иларионов — преподобного Илариона Великого, жившего в четвертом веке в Палестине, и Илариона Псковоезерского, который жил в 15 веке на Руси.

Именно эти святые считаются одними из главных создателей монастырей. Иларион Великий построил несколько обителей в Палестине, а Иларион Псковоезерский создал и стал первым настоятелем Озерского Покровского монастыря. В народе 3 ноября называют Илларионовым.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день и о чем попросить святых. По ее словам, они славились своим благочестием, поэтому верующие традиционно возносят молитвы об укреплении своей веры.

«В этот праздничный день верующие обычно обращаются к святому Илариону с молитвами о духовной поддержке и благословении в своих усилиях к духовному совершенству», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В этот день, продолжила ясновидящая, нельзя поднимать ничего с земли — любая находка принесет проблемы и заберет удачу у нового владельца. Категорически запрещено отказывать в милостыне — жадность и равнодушие к чужой беде обязательно вернутся бумерангом. Не стоит жаловаться на судьбу, иначе привлечете в свой дом проблемы.

«Малыши, которые родились третьего ноября, вырастут сильными личностями с твердым характером. Этот день отлично подходит для рукоделия и создания кулинарных изысков. Наши предки старались в Илларионов день обязательно посетить кладбище и убрать могилки перед зимой», — добавила Мишина.

Бояться, что за какие-то грехи накажет Бог, не нужно. Важно знать дни православных праздников и использовать их для духовного роста и совершенствования, вдохновляясь примером святых старцев, заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Мишина подготовила гороскоп для всех знаков зодиака на первую неделю ноября.