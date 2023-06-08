«Не надо было с козлом на мотике кататься»: татарстанская рэперша погибла в ДТП с участием бойфренда

Рэп-исполнительница Альбина Сафарова погибла в результате аварии, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на ГИБДД Татарстана.

Трагедия произошла ночью с 7 на 8 июня. Жертва смертельного ДТП ехала на пассажирском месте мотоцикла с молодым человеком. Мотогонщик столкнулся с легковым автомобилем, когда тот делал поворот. Исполнительница скончалась на месте.

Россияне считают, что в аварии виноват молодой человек певицы.

«Те, кто носится на мотоциклах, думают, что бессмертные?»; «Не надо было с козлом каким-то на мотике кататься, он виноват»; «Скоростные «торчки». Эти идиоты гробят и нормальных людей»; «Гоняя на такой скорости, надо отдавать отчет в последствиях», — написали пользователи Сети.

Хиты Сафаровой были популярными в 2010-х. За непродолжительную карьеру она выпустила лишь несколько клипов.

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