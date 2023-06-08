«Не заплатил трансгендерным проституткам»: россиянина расстреляли возле бара в таиландском Пхукете

Гражданина России расстреляли в машине возле бара в таиландском Пхукете, сообщает местный портал Phuket News.

Напавший 4 раза выстрелил в лобовое стекло по неизвестным мотивам. 44-летнего россиянина госпитализировали с серьезными ранениями груди и руки.

«Жаль, наш же парень. Надеюсь, российские правоохранители тоже займутся этим делом. Думаю, без русофобии тут не обошлось», — написал анонимный пользователь.

Во время поисков преступника полиция обнаружила его личные вещи. А в километре от места преступления нашла и само оружие.

«Может, наш гражданин не заплатил таиландским трансгендерным проституткам? Вот его и подстрелили», — предположил Евгений Ф.

Напомним, что в конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола.

Ранее россияне раскритиковали британцев за новые правила, касающиеся трансгендеров.