«Не заплатил трансгендерным проституткам»: россиянина расстреляли возле бара в таиландском Пхукете
Россияне считают, что подстреленный в Таиланде мужчина искал необычные развлечения
Фото: [Социальные сети]
Гражданина России расстреляли в машине возле бара в таиландском Пхукете, сообщает местный портал Phuket News.
Напавший 4 раза выстрелил в лобовое стекло по неизвестным мотивам. 44-летнего россиянина госпитализировали с серьезными ранениями груди и руки.
«Жаль, наш же парень. Надеюсь, российские правоохранители тоже займутся этим делом. Думаю, без русофобии тут не обошлось», — написал анонимный пользователь.
Во время поисков преступника полиция обнаружила его личные вещи. А в километре от места преступления нашла и само оружие.
«Может, наш гражданин не заплатил таиландским трансгендерным проституткам? Вот его и подстрелили», — предположил Евгений Ф.
Напомним, что в конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола.
Ранее россияне раскритиковали британцев за новые правила, касающиеся трансгендеров.