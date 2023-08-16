«Не надо, я сам хочу»: танкист впервые в жизни отказал матери в проводах и не вернулся домой

Михаил Третьяков — российский боец, который погиб на СВО год назад. Он был рассудительным военным. Будучи танкистом, он умел здраво рассуждать, но все же перед отправкой на спецоперацию у него было какое-то напряжение, которое почувствовали и его родные.

В свои 24 года Михаил отлично разбирался в танках: мог быть и наводчиком, и водителем, и даже командиром. Последней должностью ефрейтора Третьякова была «механик танка Т-80».

Незадолго до начала спецоперации военным сообщили, что будут учения. Мама бойца Лилия хорошо помнит свои ощущения, когда узнала об этом.

«Учения были не впервые. Тогда ребята не понимали, что они потом пойдут на Украину. Но тревога была. А еще впервые я не провожала Мишу на вокзал. Я прежде всегда его провожала до поезда. И первый раз в жизни он сказал: «Мам, не надо, я сам хочу», — вспоминает женщина, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тогда Третьякова не стала перечить сыну. Собрала волю в кулак и не поехала. У подъезда Лилия попрощалась с Мишей, он сел в такси и уехал.

«Я все думаю, может быть, мне надо было его тогда проводить?» — казнит себя убитая горем мать.

За все месяцы службы на передовой Михаил ни разу не съездил домой на побывку, хотел сначала сделать дело, а потом отдыхать. Близких своих он больше не увидел.

О том, как погиб молодой танкист, читайте здесь.