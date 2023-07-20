«Не надо терпеть, надо бежать»: HR-эксперт рассказала, чьей поддержкой стоит заручиться жертвам домогательств на работе

Не менее 13,5% российских работников сталкивались с сексуальными домогательствами на собеседованиях, пишет РБК со ссылкой на опрос HeadHunter.

При этом, как рассказала основатель и генеральный директор HR-агентства Favourite Partners Наталия Дубинникова, найм человека на работу — это двусторонний процесс, поэтому терпеть харассмент только из-за выгодных условий труда никто не обязан.

Эксперт подчеркивает, что очень многое ясно уже на первом собеседовании. Внимательный соискатель всегда чувствует, его ли это компания.

«Всегда чувствуется определенная атмосфера – близкая тебе или нет. Уже на первой встрече виден руководитель-самодур. Если на первый взгляд все хорошо, но что-то на уровне чувств напрягает, обязательно к этим звоночкам стоит прислушаться», — отметила Дубинникова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Именно от руководителя, а не от зарплаты зависит то, как сложится карьера, продолжила эксперт. На первых этапах стоит «включить все радары и приемники», чтобы оценить происходящее: смотреть на коллег, слушать, что говорят «старички».

Но при этом Дубинникова уточнила, что все люди разные, и норма для одних будет табу для других. Значит ориентироваться нужно исключительно на ощущения. Если есть чувство дискомфорта, лучше не продолжать эту историю.

«Вы приходите на работу для самореализации, для выполнения интересных задач, за приятным общением с коллегами и за развитием. А если вы все время начеку, чтобы не допустить домогательства и отстоять свою честь, то ни о каком развитии речи быть не может. Не надо терпеть, надо бежать. Не верю, что есть безвыходные ситуации, когда приходится терпеть насилие», — уточнила собеседница.

Если такое уже происходит, добавила она, нужны два специалиста — юрист и психолог.

«Первый нужен, если вы не готовы терять работу, решили сделать ситуацию публичной, избавиться от домогателя. Второй нужен в любом случае. Это сложная история, которую просто нужно пройти. Но сегодня альтернатив много: найм, собственный бизнес, партнерство, самозанятость. Для каждого найдется работа, которую будут сопровождать интересные встречи с коллегами, а не сессии с психотерапевтом», — подытожила собеседница.

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