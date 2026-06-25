Не ныряйте с головой: инфекционист объяснил, чем грозит купание в грязной воде Петербурга и когда риск минимален

В летний сезон Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти еженедельно публикует данные о пригодности воды для купания. Чаще всего она непригодна. Тем не менее люди плавают, порой даже прямо на фоне таблички «Купаться запрещено». О том, что на практике значат рекомендации ведомства и чем грозит отдых в грязной воде, « Фонтанка » рассказала врач-инфекционист Хатуна Перадзе.

По данным Роспотребнадзора на 18 июня, в Петербурге пригодны для купания три водоема, непригодна вода у 23 пляжей. В Ленобласти подходят для купания пять водоемов, не прошли проверку 15 пляжей. Каждую неделю данные меняются — зачастую в разгар сезона в Петербурге нет ни одного официально пригодного водоема. Как отметила эксперт, на загрязнение влияет погода — например, после ливня в воду попадает больше возбудителей инфекций.

Однако далеко не все известные места проверяют. Если акватория не соответствует критериям (нет оборудованного пляжа, туалетов, обработки от насекомых и грызунов), проводить мониторинг там не имеет смысла. При этом большинство водоемов Петербурга действительно небезопасны для купания, хотя регион в целом относится к благополучным: риски заразиться чем-то серьезным относительно невысоки.

Среди основных последствий купания в грязной воде — кишечные инфекции (шигеллез, сальмонеллез, ротавирус, норовирус), паразиты, «зуд купальщика» (церкариоз), воспалительные процессы, включая отит и менингит, а также вирусный гепатит А. Отдельную опасность представляет мусор в воде — случайный порез может привести к столбняку или рожистому воспалению.

Степень риска зависит от погружения: намочить ноги — наименее опасно, зайти по пояс — риск для половых органов, а ныряние с головой — максимальная опасность, так как вода контактирует со слизистыми.

Инфекционист рекомендует следить за данными Роспотребнадзора и не купаться там, где вода не соответствует нормативам, а главное — не глотать ее.