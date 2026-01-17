«Не останется без средств к существованию». Раскрыт размер пенсии Ларисы Долиной

По расчетам финансового аналитика Михаила Беляева, народная артистка России Лариса Долина после выхода на заслуженный отдых может рассчитывать на ежемесячную пенсию, которая составляет минимум 85 тысяч рублей.

Как отметил специалист в комментарии для издания «СтарХит», такой уровень дохода гарантирует, что артистка «не останется без средств к существованию», даже если решит завершить активную концертную деятельность.

Эксперт пояснил, что основанием для столь значительной суммы является длительная и выдающаяся карьера певицы, которая в 2027 году отметит 55 лет на сцене. Множество государственных наград и высочайшее звание народной артистки предоставляют Долиной право на дополнительные льготы и повышения. При этом Беляев учитывал советский этап ее работы и последующую индексацию выплат.

«Максимально ее пенсия может достигать 120 тысяч рублей, но я склоняюсь к меньшей сумме. Учитывая, что часть ее карьеры развивалась во времена СССР и была индексация, думаю, реальная пенсия — это 85 тысяч рублей», — пояснил аналитик.

