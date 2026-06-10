Не оставляйте телефон на солнце: эксперт объяснил, почему литий-ионные аккумуляторы взрываются в жару

Самые чувствительные к высоким температурам устройства — это техника с литий-ионными аккумуляторами: ноутбуки, смартфоны, пауэрбанки, электровелосипеды, электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. Об этом рассказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов в беседе с Life.ru .

По словам эксперта, подобные аккумуляторы рассчитаны на работу при определённой температуре. При перегреве внутри элементов ускоряются химические реакции, выделяется дополнительное тепло, и они начинают портиться. Если температура продолжает расти, запускается тепловой разгон — аккумулятор начинает греть сам себя, и именно тогда происходит возгорание. Особую опасность представляет оставление аккумуляторных устройств под прямыми солнечными лучами, например на балконе или в машине. Дополнительную нагрузку создаёт и нагрев во время зарядки.

Повышенного внимания требуют и сами зарядные устройства. Использование некачественных зарядок увеличивает вероятность их перегрева и поломки. Юрасов также напомнил, что нельзя перегружать удлинители и сетевые фильтры, к которым летом одновременно подключают вентиляторы, кондиционеры, зарядки и другую бытовую электронику. Чем выше температура окружающей среды, тем быстрее развивается этот процесс, а в местах плохого контакта нагрев может достичь значений, достаточных для оплавления изоляции и воспламенения окружающих материалов.

В заключение эксперт отметил, что особого внимания летом требуют кондиционеры, так как их часто перегружают. Эту технику необходимо регулярно обслуживать — чистить и диагностировать.