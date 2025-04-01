«Не отвечает»: сайт и мобильное приложение РЖД атаковали хакеры

Жители разных регионов РФ пожаловались, что не могут получить доступ к сайту «Российских железных дорог» (РЖД), а также воспользоваться мобильным приложением. В этом убедился корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Так, сайт РЖД при переходе на него не загружается. Аналогичное явление наблюдается и в приложении.

Сбой в работе IT-инфраструктуры зафиксировали и в мониторинговых сервисах. На портале «Сбой.рф» количество жалоб на работу сайта РЖД превысило 170, при чем больше всего сообщений о проблемах поступают из Москвы и Московской области.

При этом, как сообщают пользователи соцсетей, кассы на станциях работают штатно — продажа билетов там осуществляется. В РЖД прокомментировали неполадки в работе сервисов, связав их с массированной DDoS-атакой.

31 марта хакерской атаке подверглись IT-ресурсы Московского метрополитена. Сообщалось, что вместо сайта «Мосметро» пользователи оказывались на странице «Украинских железных дорог».