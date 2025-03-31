«Укрзализныця» вместо «Мосметро»: сайт столичного метрополитена взломали

Сайт Московского метрополитена подвергся взлому. В этом убедился корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Так, при переходе на сайт «Мосметро» открывается сайт «Украинской железной дороги» на украинском языке.

Кроме того, жители Москвы не могут нормально пользоваться сервисами Московского метрополитена из-за технических сбоев. Так, например, у многих возникли трудности с пополнением проездной карты «Тройка».

Вероятно, сайт «Мосметро» и инфраструктура учреждения подверглись атаке украинских хакеров.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщил, что временные трудности в работе приложения связаны с техническими работами, а не с кибератакой.

По информации сервиса Downdetector, в приложении «Метро Москвы» на мобильных устройствах также наблюдаются перебои в работе. Жалобы касаются входа в личный кабинет и пополнения карт «Тройка».

Ранее сообщалось, что в компании Keenetic подтвердили утечку данных миллионов роутеров из России.