«Укрзализныця» вместо «Мосметро»: сайт столичного метрополитена взломали
Сайт Московского метрополитена взломали
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Сайт Московского метрополитена подвергся взлому. В этом убедился корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Так, при переходе на сайт «Мосметро» открывается сайт «Украинской железной дороги» на украинском языке.
Кроме того, жители Москвы не могут нормально пользоваться сервисами Московского метрополитена из-за технических сбоев. Так, например, у многих возникли трудности с пополнением проездной карты «Тройка».
Вероятно, сайт «Мосметро» и инфраструктура учреждения подверглись атаке украинских хакеров.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщил, что временные трудности в работе приложения связаны с техническими работами, а не с кибератакой.
По информации сервиса Downdetector, в приложении «Метро Москвы» на мобильных устройствах также наблюдаются перебои в работе. Жалобы касаются входа в личный кабинет и пополнения карт «Тройка».
Ранее сообщалось, что в компании Keenetic подтвердили утечку данных миллионов роутеров из России.