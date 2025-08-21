Не отвечают: в Киргизии ищут двух иранцев — они вышли на маршрут и связь пропала

В Киргизии пропали два иранских альпиниста. Они перестали выходить на связь после выхода на маршрут. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в представительстве президента Киргизии в Иссык-Кульской области.

Двое мужчин из Ирана пропали в Киргизии. Марьям Пилехвари и Хасан Сейфоллах перестали выходить на связь после начала своего маршрута в Иссык-Кульской области.

Поисковые группы организовали воздушную разведку с помощью дронов, но обнаружить следов альпинистов не удалось. Представители местных властей сообщили, что, согласно предварительным данным, существует вероятность гибели спортсменов.

Ранее Федерация альпинизма России заявила о невозможности спасти альпинистку Наталью Наговицину.