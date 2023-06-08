«Не ожидала, что костюм произведет такой эффект»: жуткий Чебурашка-пионер прославился на всю Россию

Настоящим хитом в соцсетях стало фото с праздника для первоклашек на конюшне в поселке Новая Майна Ульяновской области. Развлекала местных ребят ростовая кукла — Чебурашка необычайно жуткого вида.

Персонаж с повязанным не шее пионерским галстуком напоминает пугало с зашитыми глазами из популярных хорроров. Его лицо желтого оттенка как будто испещрено морщинами, а в широкой пасти виднеются зубы. «Интересно, смогли ли дети уснуть после такого праздника?» — задаются вопросом интернет-пользователи.

«Дизайн костюма придумала я, потому что образ Чебурашки после выхода одноименного фильма стал очень популярен. Ну и, соответственно, он у нас пионер, потому что это тоже актуально. Не ожидала, что наш костюм будет производить такой эффект и станет известным по всей России», — рассказала администратор конюшни Анна Стукач корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Возможно, в этом случае несколько подкачало исполнение изначально неплохой задумки. По словам собеседницы, костюм собственными руками сшила 14-летняя школьница, которая и нарядилась в него.

«На самом деле, у нас из детей никто не испугался. Это уже в соцсетях сочинили. А сама кукла — хорошая идея. Думаю, сейчас многие станут шить костюмы Чебурашек на праздники», — отметила Стукач.

Собеседница также добавила, что готова продать прогремевший на всю страну наряд ушастого героя книги Эдуарда Успенского, но цену пока назвать не может.

Ранее мы писали, что российский фильм «Чебурашка» показали в Сербии.