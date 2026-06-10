Не озлобиться и не создать врагов: патриарх Кирилл призвал духовенство воспринимать неудачи как уроки от Бога

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к епископам и священникам на торжественном приеме во время визита в Калининградскую митрополию 7 июня 2026 года. Как сообщает сайт «Патриархия.ru », патриарх Кирилл «призвал никогда ни на кого не обижаться», а если «не удалось договориться — перекреститься, поблагодарить Господа за жизненный урок и продолжать свое дело».

Первосвятитель отметил, что священнослужитель не должен ни на кого обижаться, а все подобные моменты следует воспринимать как жизненный урок от Бога.

«Пройдя такой жизненный опыт, не озлобившись, не создав себе врагов, искренне служа Богу и людям, священник этот опыт будет и другим передавать — своим родным и близким, своей пастве», — подчеркнул патриарх.

При этом, как отмечается, глава РПЦ также заявил, что необходимо делать все, чтобы Церковь, в полной мере осознающая важность своей миссии и своего послания, была способна общаться с разными людьми — и с теми, кто открыт к таким отношениям, и даже с теми, кто закрыт.