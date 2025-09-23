Не парацетамол: названы реальные причины развития аутизма у детей

Заявление Дональда Трампа о связи парацетамола с аутизмом опроверг профессор Сеченовского университета Павел Бережанский в беседе с KP.RU, назвав реальные факторы риска развития расстройств аутистического спектра (РАС).

По словам педиатра, основную роль играет генетика — заболевание возникает из-за сложного сочетания различных генетических комбинаций, а внешние факторы лишь запускают процесс при существующей предрасположенности. Ключевыми триггерами врач назвал высокую температуру у матери (около 39°C), вирусные инфекции, воспалительные процессы, возраст родителей и проблемы во время родов.

Также среди факторов риска по версии врача: нейрогенное воспаление. Оно может возникнуть в нервной системе плода при серьезных заболеваниях матери.

Что касается парацетамола, Бережанский подчеркнул: это единственное разрешенное жаропонижающее для беременных, а научные данные не подтверждают его связи с РАС.

Статистика показывает, что сочетание генетической предрасположенности с хотя бы одним из внешних факторов повышает вероятность развития аутизма на 15-20%, но механизм этого взаимодействия продолжает изучаться.

