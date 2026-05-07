«Не пейте из-под крана»: в Оренбуржье почти каждая десятая проба воды провалила проверку во время паводка

Весеннее половодье в Оренбургской области традиционно обостряет проблему качества питьевой воды. В этом году санитарные врачи взяли под усиленный контроль все объекты водоснабжения — от крупных станций водоподготовки до маленьких скважин, обращая особое внимание на обеззараживание и наличие реагентов.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, лаборатории отобрали и исследовали 3818 проб по трем направлениям: органолептика (цвет, запах, мутность), химический состав и микробиология. Результаты оказались тревожными.

Главной проблемой стала «химия». Почти каждая девятая проба — 9,2% от общего числа — не уложилась в санитарно-химические нормативы. Какие именно показатели превышены, ведомство не уточнило. С бактериальным загрязнением ситуация заметно лучше: здесь доля несоответствий составила всего 0,7%.

В связи с такими данными санитарные врачи дали жителям однозначную рекомендацию: в период паводка не употреблять водопроводную воду в сыром виде, даже если внешне она кажется прозрачной и чистой. Для питья и приготовления пищи безопаснее использовать бутилированную воду либо тщательно кипятить ту, что течет из крана.