Не первые, но в десятке: нарколог раскрыл реальное место Свердловской области в алкогольном антирейтинге

Главный нарколог Минздрава России на Урале Антон Поддубный опроверг растиражированную СМИ информацию о том, что Свердловская область якобы вышла на первое место в стране по потреблению алкоголя на душу населения. По его словам, согласно официальной статистике Росстата, регион действительно потребляет около десяти литров на человека в год, но с этим показателем занимает лишь четырнадцатую строчку, а не первую, передает e1.ru .

Поддубный подчеркнул, что любой желающий может лично ознакомиться с реальными данными, и ни о каком абсолютном лидерстве речи не идет. Он призвал разделять реальность и художественный вымысел, хотя и признал, что четырнадцатое место — далеко не повод для гордости. По его мнению, это та цифра, над снижением которой всем нужно серьезно работать, поскольку высокий уровень потребления алкоголя бьет по трудоспособности и нагружает здравоохранение, а задача региона — двигаться вниз по антирейтингу, уступая места более «активным» территориям.