«Не первый, а главный». Россияне все реже ждут настоящую любовь от первого брака

Большинство россиян (почти 90%) не отказывается от идеи любви на всю жизнь, хотя оценивают ее реалистично. Абсолютная вера в это чувство характерна для 57% мужчин и 53% женщин. При этом каждый третий респондент честно признается: хочется верить, но сомнения все же остаются.

Таковы ключевые выводы исследования, проведенного сервисом Mamba и ювелирным домом SOKOLOV, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Объединяет мужчин и женщин общее убеждение: один крепкий, долгий союз привлекательнее череды мимолетных романов. Эту точку зрения разделяют 91% женщин и 85% мужчин.

Сегодня вечную любовь все реже связывают с первой влюбленностью. По данным опроса, женщины в этом вопросе проявляют больший оптимизм: 58% уверены, что настоящее чувство может прийти и во втором, и даже в третьем союзе. Еще 24% респонденток считают, что именно неудачный опыт ведёт к встрече с идеальным партнером.

Среди мужчин мнения разделились. Чуть менее половины уверены, что количество прошлых связей не играет роли. Однако 29% признаются, что с каждым новым разрывом верить в «любовь до гроба» становится все труднее. Тем не менее, каждый четвертый мужчина относится к расставаниям философски, полагая, что без ошибок прошлого не найти настоящего.

Любопытно, что и те, и другие приписывают большую романтичность себе. Так, 84% женщин уверены, что именно они чаще верят в вечную любовь. Мужчины отвечают зеркально: 67% считают более склонными к этому именно представителей сильного пола.

