«Не платите налоги и не женитесь»: 11 жестких советов от самого богатого кочевника мира Павла Дурова

Павел Дуров в очередной раз всколыхнул мировое инфополе, опубликовав в социальной сети X список вещей, которые большинство людей считают нормой, но которые он сам относит к категории глобальных иллюзий. В перечень попали практически все институты, на которых строится современное государство и быт человека, пишет Царьград.

Список «иллюзий» Павла Дурова

Отвечая на вопрос о самом большом обмане человечества, миллиардер перечислил 11 пунктов, охватывающих медицину, экономику и личную жизнь. В его «черный список» вошли:

Социальные институты: Брак, школы, СМИ и НКО.

Экономика и власть: Банки, налоги, страны и города.

Потребление: Фармацевтика, пищевая промышленность и предметы роскоши.

Финальным аккордом заявления стала мысль о том, что сама реальность является лишь формой организованного обмана.

Брак как «кабальный контракт»

Особое внимание Дуров уделил институту брака, назвав его пожизненным контрактом без реальных гарантий. По мнению создателя Telegram, современные семейные узы — это ловушка, выход из которой стоит слишком дорого. Он подчеркнул, что в частные отношения пары всегда вмешиваются третьи стороны (государство и правовые системы), что лишает союз его истинного смысла.

Философия минимализма и свободы

Подобные высказывания полностью укладываются в личную философию Павла Дурова. Миллиардер давно пропагандирует отказ от излишеств, алкоголя, мяса и привязанности к конкретным странам. Его новый манифест — это призыв к радикальной переоценке ценностей и освобождению от «социальных конструктов», которые, по его мнению, лишь ограничивают потенциал личности и служат инструментами контроля.