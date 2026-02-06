Не по чину стоянка: как владельцы самых дорогих марок оказались главными нарушителями в Москве

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) подвела итоги 2025 года в сфере контроля за парковкой. Согласно обнародованным данным, водители премиальных автомобилей стали главными нарушителями правил остановки и стоянки в столице.

Как следует из отчета, чаще всего требование знаков «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» игнорировали владельцы машин марок Mercedes-Benz и BMW. В первую пятерку «антирейтинга» также вошли автомобили Audi, Land Rover и Lexus. Именно эти бренды, согласно статистике МАДИ, чаще всего оказывались припаркованными в неположенных местах.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, комментируя данные, призвал всех автовладельцев, независимо от класса автомобиля, к ответственности и уважению к другим участникам дорожного движения. Он подчеркнул, что нарушения правил парковки создают риски для безопасности и повышают вероятность аварийных ситуаций.