Не «по звонку сверху»: в Госдуме предложили изменить условия получения красного аттестата

Сегодня, 13 июня, выпускники на ЕГЭ будут сдавать биологию и иностранные языки. Школьники много месяцев готовились к этому дню, но даже самые трудолюбивые и усидчивые могут наделать ошибок и получить меньшее количество баллов. Поэтому некоторые при поступлении в вуз будут рассчитывать не только на оценку на экзамене.

Круглые отличники, которые хорошо учились в старших классах, имеют некоторое преимущество перед хорошистами и троечниками. Однако его не всегда хватает для поступления в топовый вуз. В Госдуме в этом ключе предложили дополнительно поощрять выпускников, которые заканчивают школу с красным аттестатом.

Депутат Сергей Алтухов отметил, что ценность золотой медали и красного аттестата, к сожалению, не очень велика — вузы самостоятельно определяют их вес при поступлении. Так, если в региональном образовательном учреждении аттестат отличника может оцениваться в дополнительные 10–15 баллов, то в московских вузах его вес снижается до 3–5 баллов. Столько же дает, например, сдача норм ГТО.

«Стимул сражаться за пятерки не очень хорош сам по себе, но большая ценность отличного аттестата может помочь нивелировать неудачи на ЕГЭ. Хорошо бы предусмотреть антикоррупционные механизмы. При выдаче медали необходимо учитывать не только оценки за 9-11 классы, нужно расширить критерии отбора лучших учащихся», — предлагает Алтухов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам парламентария, «расширение критериев» предполагает разные виды внешкольной активности.

«Это участие во внеурочной деятельности и волонтерские проекты, а также получение призов на олимпиадах и научных конференциях. Это нужно, чтобы тихие хорошисты с большими связями не превращались по одному звонку сверху в золотых медалистов», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее депутат ГД Алтухов предложил упростить порядок получения льгот ветеранами ВОВ.