«Не под березкой сидеть»: певец Антонов жестко отреагировал на просьбу приютить Долину

Народный артист России Юрий Антонов прокомментировал ситуацию с жилищными трудностями своей коллеги, певицы Ларисы Долиной. Свое мнение он высказал в интервью интернет-изданию « Абзац ».

Отвечая на вопрос о возможности предоставить Ларисе Долиной временное пристанище, Антонов ответил отказом. По его словам, он не считает такую помощь необходимой, так как уверен, что у певицы есть иное жилье, подходящее для проживания.

«Не думаю, что она будет где-то под березкой сидеть», — усомнился Антонов.

Артист выразил сомнение в том, что ситуация может развиться до степени, когда Долиной будет негде жить. Антонов заявил, что не верит в сценарий, при котором его коллега окажется без крыши над головой.

Он также добавил, что уверен в способности Ларисы Долиной самостоятельно разрешить сложившуюся ситуацию. По его мнению, певица обладает достаточными ресурсами и опытом, чтобы справиться с возникшими проблемами без посторонней помощи.

Ранее сообщалось о том, что квартиру певицы Ларисы Долиной вернули покупательнице по решению Верховного суда.