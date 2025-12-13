«Не получаешь зарплату — можешь не работать». Законное право на паузу: почему это не касается врачей и военных?

Если работодатель нарушает сроки выплаты заработной платы более чем на 15 дней, сотрудник вправе приостановить свою трудовую деятельность.

Это право остается в силе до тех пор, пока вся сумма задолженности не будет погашена. Об этом, со ссылкой на действующее законодательство, заявила Екатерина Стенякина, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Парламентарий уточнила, что данная норма не применяется к целому ряду ответственных профессий. В список исключений входят военнослужащие, сотрудники экстренных служб (МЧС, скорая помощь), а также работники потенциально опасных производств. Для законной приостановки работы необходимо вручить руководству письменное уведомление, зафиксировав его получение (например, отметкой о приеме на своем экземпляре).

Отсчет периода задержки начинается со дня, следующего за установленной датой выплаты. Это касается не только основной части зарплаты, но и авансов, премиальных начислений и отпускных.

«После 15 дней задержки зарплаты сотрудник имеет право приостановить работу до выплаты всей суммы задолженности, за исключением некоторых категорий: военных, спасателей, сотрудников скорой помощи, работников на опасных производствах и других», — подчеркнула Стенякина.

Актуальность проблемы подтверждается статистикой Росстата: на конец сентября 2025 года совокупная задолженность по зарплате в стране составляет около 2 миллиардов рублей. Примечательно, что три четверти этого долга (75%) сформировались уже в 2025 году. Лидером по числу нарушений остается сфера строительства.

Ранее сообщалось о том, что вахтовики в Нижнем Тагиле пожаловались Бастрыкину на задержку зарплаты.