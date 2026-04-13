Не помещалась на экране УЗИ: хирурги в Реутове удалили гигантскую опухоль без рубцов

В Реутовской областной клинической больнице хирурги провели успешную операцию по удалению объемного новообразования, сообщает REGIONS . Пациентка долгое время опасалась вмешательства из-за боязни крупного шрама, но результат превзошел ожидания.

Женщина по имени Светлана обратилась в больницу с большой липомой. По ее словам, новообразование выросло настолько, что не помещалось на экране аппарата УЗИ. Длительное время она откладывала визит к врачам, опасаясь заметных рубцов после операции. Однако когда опухоль достигла критических размеров, потребовалось срочное вмешательство.

Бригада врачей первого хирургического отделения полностью удалила липому. Главным достижением стало то, что благодаря мастерству хирургов на месте удаления не осталось заметного шрама.

После операции Светлана поблагодарила медицинский персонал. Особую признательность она выразила хирургу Евгению Ясникову, назвав его молодым, но очень грамотным специалистом. По словам пациентки, он ежедневно контролировал процесс перевязок, подробно объяснял все этапы лечения и внимательно следил за ее состоянием.

Светлана рассказала, что написала о своей проблеме в MAX-канал «Реутов. Здоровье», после чего ей перезвонили. К Евгению Ясникову она попала случайно — его назначил заведующий отделением. Пациентка также поблагодарила заведующего первым хирургическим отделением Павла Кудрявцева за оперативную госпитализацию. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес операционных сестер, которые, по мнению Светланы, работают профессионально и с душой.

В настоящее время пациентка идет на поправку и в ближайшие дни будет выписана для дальнейшего амбулаторного лечения.

Ранее сообщалось, что женщину с 30-сантиметровой грыжей брюшной полости успешно прооперировали в Талдоме.