«Не попадут в рай»: священник рассказал, какие грехи не прощает Бог

«Отречение от Бога церковь знала еще с древних времен. Таинство покаяния, возможность попросить прощения как раз и появилось ответом на вопрос, что делать с теми, кто отрекся от Бога из-за гонений и мучений, но, пройдя страдания, хочет вернуться в лоно церкви. Поэтому любой человек может искренне покаяться в своих грехах и получить прощение Господа», — пояснил батюшка.