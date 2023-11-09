«Не попадут в рай»: священник рассказал, какие грехи не прощает Бог
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Христиане верят, что после смерти грешники будут вариться в адском котле, а праведники попадут в Царство Божие. Несмотря на то, что церковь призывает к искреннему покаянию, после которого человек может рассчитывать на прощение, есть грехи, которые Бог не простит никогда.
Клирик храма святого Николая в Кузнецкой слободе Москвы иерей Филипп Ильяшенко рассказал, какие грехи невозможно отмолить. По его словам, Бог не простит того, кто самостоятельно лишил себя жизни.
«Самоубийство — страшный грех, которому нет прощения. Бог милостив и прощает разные деяния человека, но при учете искреннего раскаяния. Самоубийца покаяться не сможет, а значит, что и прощения божьего не получит», — заявил отец Филипп интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Даже отречение от Бога Спаситель простит, уверен священник.
«Отречение от Бога церковь знала еще с древних времен. Таинство покаяния, возможность попросить прощения как раз и появилось ответом на вопрос, что делать с теми, кто отрекся от Бога из-за гонений и мучений, но, пройдя страдания, хочет вернуться в лоно церкви. Поэтому любой человек может искренне покаяться в своих грехах и получить прощение Господа», — пояснил батюшка.
Ранее священник призвал верующих тренировать духовные мышцы.