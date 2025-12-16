Не пособие и не льгота: родителям приготовили новую щедрую выплату

С 2026 года в России начнет действовать ежегодная семейная выплата для работающих родителей, имеющих двух и более детей. Новая мера социальной поддержки ориентирована на семьи с невысоким уровнем дохода и предусматривает возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц, пишет RT.

Право на получение выплаты будут иметь семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе проживания. При расчете учитываются доходы всех членов семьи за год, предшествующий году назначения выплаты. Полученная сумма делится на количество членов семьи, после чего сравнивается с установленным порогом.

Размер выплаты рассчитывается индивидуально для каждого родителя и напрямую зависит от его официального дохода. Механизм предполагает перерасчет НДФЛ: налог фактически считается по ставке 6% вместо стандартных 13%. Разница в размере 7% возвращается родителю в виде ежегодной семейной выплаты.

Назначением и перечислением средств будет заниматься территориальный орган Социального фонда России. Для получения выплаты необходимо подать заявление. Сделать это можно через портал госуслуг, при личном обращении в Социальный фонд или через МФЦ. В большинстве случаев предоставление дополнительных документов не потребуется, так как сведения будут получены по каналам межведомственного взаимодействия.

При рассмотрении заявления будет проводиться не только оценка доходов, но и проверка имущественной обеспеченности семьи. Критерии оценки соответствуют тем, которые применяются при назначении единого пособия на детей.

Размер выплаты зависит от регионального прожиточного минимума. Например, если в регионе прожиточный минимум на душу населения составляет 18,2 тыс. руб., то предельный уровень среднедушевого дохода для получения выплаты равен 27,3 тыс. руб. В семье из двух родителей и двух детей суммарный ежемесячный доход не должен превышать 109,2 тыс. руб., что соответствует 1 310 400 руб. в год.

