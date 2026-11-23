В Русской православной церкви предупредили верующих о риске столкнуться с приверженцами оккультных практик непосредственно в храмах, особенно в период крупных религиозных праздников. Представители духовенства отметили, что сакральное пространство в такие дни может привлекать не только прихожан, но и лиц, занимающихся эзотерикой, с целью использования его в собственных интересах, передает « МК ».

‎По словам ученицы церковной школы Светланы, в дни торжественных богослужений в храме формируется особая духовная атмосфера, которая притягивает тех, кто намерен использовать ее не по назначению.

Священнослужители выделили несколько характерных признаков подозрительного поведения: намеренное движение против часовой стрелки и бормотание молитвенных текстов в обратном порядке. Подобные действия расцениваются как грубое нарушение христианских канонов и осквернение святого места.

Для защиты от возможного негативного воздействия пастыри рекомендовали не поворачиваться спиной к незнакомым людям, внимательно следить за своими свечами и не допускать к ним прикосновений посторонних. Главным средством защиты в церкви называют искреннюю и сосредоточенную молитву, которая, по убеждению духовенства, служит надежным барьером от любого зла.