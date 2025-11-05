Не проигнорировала этот симптом и выжила: медики чудом спасли женщину на грани приступа

Медикам Ноябрьска удалось предотвратить развитие обширного инфаркта у пациентки, которая своевременно обратилась за помощью с жалобами на один симптом, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Северянка почувствовала дискомфорт в груди и решила не игнорировать этот симптом, что в итоге спасло ей жизнь. Именно быстрая реакция на первичные изменения стала важным звеном в спасении. Фельдшер, проводивший ЭКГ, сразу распознал угрозу, а врачи подтвердили предынфарктное состояние. В сосудистом центре Ноябрьской больницы коронарография показала серьезное поражение артерий, питающих сердце. Рентгенохирурги выполнили экстренное стентирование — малотравматичную операцию по установке специального каркаса, который расширил суженные сосуды и восстановил кровоток.

Это вмешательство позволило полностью избежать гибели сердечной мышцы, что кардинально изменило прогноз для пациентки. После успешной процедуры ее выписали под амбулаторное наблюдение кардиолога.

Медики напомнили, что время при сердечных приступах является критическим фактором: чем раньше выявлена проблема и проведено стентирование, тем выше шансы сохранить не только жизнь, но и полноценное качество здоровья.

