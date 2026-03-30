Не пропустите эти даты: священник перечислил ключевые даты для покаяния до Пасхи 2026

Шестая седмица Великого поста стартует 30 марта. В преддверии Страстной недели священнослужитель Антоний Русакевич призвал верующих успеть исповедаться и причаститься, чтобы приступить к самым скорбным дням церковного года с чистой душой, пишет REGIONS .

По словам священника, эти дни дают возможность каждому оценить свой духовный путь и завершить говение. Особое внимание в наступившей неделе он обратил на памятные даты. 30 марта верующие вспоминают преподобного Макария Калязинского — основателя обители, чьи мощи ныне покоятся в Калязине. 1 апреля посвящено иконе Божией Матери «Умиление», к которой обращаются с молитвами о мире и заступничестве.

2 апреля — день мученицы Фотины, той самой самаритянки, чья жизнь изменилась после встречи со Христом. 3 апреля церковь чтит память преподобного Серафима Вырицкого, который прошел через тяжелые испытания и был наделен даром чудотворения. К его помощи прибегают в трудных обстоятельствах и для укрепления веры.

4 апреля наступает Лазарева суббота, когда вспоминают воскрешение праведного Лазаря. В этот день пост ослабляется, разрешается икра. Завершает неделю Вербное воскресенье 5 апреля — праздник Входа Господня в Иерусалим, когда можно есть рыбу, а в храмах освящают вербу.

Священник подчеркнул, что уже 6 апреля начнется Страстная седмица, требующая особой сосредоточенности. Исповедь, причастие и молитва в эти дни помогут достойно встретить Пасху.